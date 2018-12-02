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Paris'teki eylemcileri keskin nişancılar izliyor

Fransa’da Sarı Yeleklerin 2 hafta içerisinde gerçekleştirdiği 3. eylem gününden geriye kalan görüntüler savaş alanını aratmadı.

İHA | 02.12.2018 - 08:50..
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Paris'teki eylemcileri keskin nişancılar izliyor

Şiddetli geçen eylemin Paris ayağında İçişleri Bakanlığının verilerine göre 287 gözaltı gerçekleşti ve 17’si polis toplam 110 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin de yoğun çalıştığı günde 6 binanın ateşe verildiği 190 yangına da müdahale edildiği öğrenildi.

KESKİN NİŞANCILAR EMİR BEKLİYOR

Fransa çapında 65 bin polis görevlendirilirken, yüksek yerlere keskin nişancılar yerleştirilmesi dikkat çekti.

Paris'teki eylemcileri keskin nişancılar izliyor

Bazı bölgelerde büyük yangınlar çıkarıldığı, Puy-en-Velay’de Valiliğin ateşe verildiği ve Bordeaux’da patlama sebebiyle bir kişinin elini kaybettiği öğrenildi.

Paris'teki eylemcileri keskin nişancılar izliyor VİDEO

Paris'teki eylemcileri keskin nişancılar izliyor

Yüzlerce aracın ateşe verildiği, Fransız polisleri ile eylemciler arasında yaşanan şiddetli çatışmanın gerçekleştiği günün ardından geriye enkaz görüntüleri kaldı.

Paris'teki eylemcileri keskin nişancılar izliyor

Paris'teki eylemcileri keskin nişancılar izliyor

Paris'teki eylemcileri keskin nişancılar izliyor

Paris'teki eylemcileri keskin nişancılar izliyor

Paris'teki eylemcileri keskin nişancılar izliyor

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