Fransa'nın başkenti Paris'te "Sarı Yelekliler"in düzenlediği ve şiddete dönüşen gösterilerde polislerin saldırıya uğradığı anlar polis kamerası tarafından kayıt altına alındı.

ÖFKELİ EYLEMCİLER POLİSE SALDIRDI

Görüntülerde öfkeli eylemcilerin, Zafer Takı'nın olduğu yerde bir polise saldırısı sonrası, diğer güvenlik güçleri meslektaşlarının yardımına koşuyor.

Cumartesi günü düzenlenen eylemde yüzlerce kişi gözaltına alınmış, aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Paris'teki şiddet polis kamerasında VİDEO