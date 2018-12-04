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Paris'teki son gösterinin yol açtığı hasar 4 milyon euro

Fransa'nın başkenti Paris'te, "sarı yelekliler" tarafından cumartesi düzenlenen eylemlerin yol açtığı hasarın bilançosu açıklandı.

AA | 04.12.2018 - 02:51..
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Paris'teki son gösterinin yol açtığı hasar 4 milyon euro

Fransız basınında çıkan haberlere göre, 1 Aralık Cumartesi, Paris'in sembollerinden Champs-Elysees Caddesi ve çevresinde düzenlenen gösteriler, çevrede 3 ila 4 milyon avroluk hasara neden oldu.

Paris'teki son gösterinin yol açtığı hasar 4 milyon euro

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ZARAR VERİLEN ARAÇLARIN MALİYETİ HESAPLANMADI

Haberlerde, bu miktarın, 24 Kasım'daki gösteriyle kıyaslandığında 3-4 kat daha fazla olduğu ve ateşe verilen araçların maliyetinin henüz hesaplanmadığı kaydedildi.

Paris'teki son gösterinin yol açtığı hasar 4 milyon euro

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TOPLAM KAYIP 8 MİLYON EURO

Champs-Elysees'de 24 Kasım'da düzenlenen eylemlerde esnafın toplam kaybının 8 milyon euro olduğu ifade edildi.

Paris'teki son gösterinin yol açtığı hasar 4 milyon euro

Dünyaca ünlü markaların mağazaları, pastaneler ve otomobil galerilerinin bulunduğu caddede esnaf, gösteriler nedeniyle kepenk kapatmış, bazı iş yeri ve ATM'ler de yağmalanmıştı.

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