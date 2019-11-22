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Pendik’te park halinde duran otomobil kundaklandı

Tamir edilmek üzere oto tamircisinin önüne park edilen otomobilin, camını kırıp içine yanıcı madde attı.

İHA | 22.11.2019 - 09:54..
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Pendik Kaynarca’da bir kişi, aracını tamir ettirmek üzere oto tamircinin önüne park etti.

YANICI MADDEYLE ATEŞE VERDİ

Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs o sırada otomobilin camını kırdı, ardından içerisine yanıcı madde döküp ateşe verdi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Şahıs olay yerinden kaçarken, araç bir anda alev aldı. Yangın söndürme tüpü satan bir esnaf, araç yangınına müdahale ederken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Pendik’te park halinde duran otomobil kundaklandı ViDEO

Pendik’te park halinde duran otomobil kundaklandı

"55-60 YAŞINDA BİR ADAM"

Olaya tanık olan bir vatandaş, “55-60 yaşında bir adam vardı. Telefonda görüşüyordu. Sonra bir patlama oldu. Dönüp baktığımda duman çıkıyordu. Benzin ya da tiner dökmüş olabilirler.” dedi.

Pendik’te park halinde duran otomobil kundaklandı

Pendik’te park halinde duran otomobil kundaklandı

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