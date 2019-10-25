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Park halindeki araçlara çarpıp takla attı: 2 yaralı

Park halindeki araçlara çarpan otomobil takla atarken, otomobilde bulunan anne ve kızı kazayı hafif yaralarla atlattı.

DHA | 25.10.2019 - 13:48..
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İstanbul Pendik Kaynarca Mahallesi Aydınlıyolu Caddesi üzerindeki seyir halindeki servis minibüsünün, sağından geçmeye çalışan otomobil park halindeki araçlara çarptı.

TAKLA ATAN ARAÇTA ANNE VE KIZI YARALANDI

Minibüs dururken, park halindeki araçlara çarpan araç takla attı. Takla atan otomobilde bulunan anne ve kızı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Anne ve kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve kızı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Park halindeki araçlara çarpıp takla attı VİDEO

AYNI YERDE BİR KAZA DAHA

Aynı yerde geçtiğimiz hafta meydana gelen bir kazada ise kaldırım üzerinde bulunan elektrik direği otomobilin çarpması sonucu devrildi. İki kaza da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Park halindeki araçlara çarpıp takla attı: 2 yaralı

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Mahalle esnafı Ebru Elveren "Dün bir kaza oldu burada. İki hafta kadar önce bir kaza daha oldu şurada gözümüzün önünde. Sürekli kaza oluyor burada. Kapının önüne çıkmaya korkuyoruz. Yetkililerden buraya bir kasis yapmasını rica ediyoruz." dedi.

"KASİS KOYARLARSA KAZALARIN AZALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Başka bir mahalle esnafı Ufuk Bayram "Dün burada bir bayan sürücünün kullandığı araba park halindeki arabalara çarparak takla attı. Yine aynı yerde geçen hafta bir kaza daha oldu. Dükkanımızın önünde elektrik  direğine çarptı. Yetkililerin buraya bir kasis koyarsa kazaların azalacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Pendik'te otomobil park halindeki araçlara çarparak takla attı -1

Pendik'te otomobil park halindeki araçlara çarparak takla attı -2

Pendik'te otomobil park halindeki araçlara çarparak takla attı -3

Pendik'te otomobil park halindeki araçlara çarparak takla attı -4

Pendik'te otomobil park halindeki araçlara çarparak takla attı -5

Pendik'te otomobil park halindeki araçlara çarparak takla attı -6

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