Adana'da park halindeki kamyonet yandı

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 51058 Sokak'ta, pazarcı Kemal Özmen'in evinin önünde park halinde bulunan kamyonetinde, gece saatlerinde yangın çıktı.
İTFAİYE GELDİ
Uykudan uyanan Özmen, kamyonetinden dumanlar yükseldiğini fark edip, dışarı çıktı. Özmen, itfaiyeyi arayıp, yardım istedi.
ELEKTRİK KONTAĞINDAN YANGIN ÇIKTI
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, aracın içini saran alevleri kısa sürede söndürdü. Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği yangının, yapılan ilk incelemede elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.