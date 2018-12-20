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Adana'da park halindeki kamyonet yandı

Adana'da park halindeki kamyonet, elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında kullanılamaz hale geldi.

DHA | 20.12.2018 - 08:35..
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Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 51058 Sokak'ta, pazarcı Kemal Özmen'in evinin önünde park halinde bulunan kamyonetinde, gece saatlerinde yangın çıktı.

Adana'da park halindeki kamyonet yandı

İTFAİYE GELDİ

Uykudan uyanan Özmen, kamyonetinden dumanlar yükseldiğini fark edip, dışarı çıktı. Özmen, itfaiyeyi arayıp, yardım istedi.

Adana'da park halindeki kamyonet yandı

ELEKTRİK KONTAĞINDAN YANGIN ÇIKTI

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, aracın içini saran alevleri kısa sürede söndürdü. Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği yangının, yapılan ilk incelemede elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

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