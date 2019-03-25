Park halindeki kamyonetin kasasından 60 göçmen çıktı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerinin Hakkâri-Van karayolundaki devriye görevi sırasında park halinde bulunan 30 plaka sayılı kamyonette şüphe üzerine arama yapıldığı belirtildi.

60 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Aramada, kamyonetin kasasında 42 Afganistan ve 18 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 60 kaçak göçmen yakalandı.

GÖÇMENLER TESLİM EDİLDİ

Göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, yabancı uyruklu şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.