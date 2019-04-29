Park halindeki otomobile çarpan araçtaki iki kardeş öldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Selinus sahilinden şehir merkezine doğru ilerleyen Şükran Şahin (76) idaresindeki 34 JM 770 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında park halindeki 07 UU 068 plakalı otomobile arkadan çarptı.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALE YETERLİ OLMADI

Sürücü Şükran Şahin ile yanındaki kardeşi Şengül Dölalan (71), ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dölalan ve Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kız kardeşler kazada hayatını kaybetti İZLE

EMNİYET KEMERLERİ TAKILI DEĞİLDİ

Kazayı gören esnaf Durmuş Bıçak, "Dışarıda oturuyordum. Hızla gelen araba park halindeki araca arkadan vurdu. Aşırı hızlıydı. Kadınların emniyet kemeri takılı olmadığı için ikisi de kafasını ön cama vurmuş. Hemen 112’yi aradık. Geldiler götürdüler.” dedi.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.