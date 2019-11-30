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Park halindeki otomobilin egzozunu tıkadı

Silivri’de kimliği belirsiz bir kişi, sitede park halinde olan otomobilin egzozunu sünger parçaları ve eski çoraplarla tıkadı. Araç sahibi işe giderken fark etti.

İHA | 30.11.2019 - 10:10..
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Silivri Mimarsinan Mahallesinde bir sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobilin egzozunu kimliği belirsiz bir kişi sünger parçaları ve eski çoraplarla tıkadı.

Sabah işe gitmek için otomobile binen kadın sürücü, aracın çalışmaması üzerine kontrol ettiği sırada gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Park halindeki otomobilin egzozunu tıkayan şahıs kamera VİDEO

ARAÇ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Gördüğü manzara karşısında kısa süreli şok yaşayan genç kadın, egzozu tıkayan şahsı bulmak için çevrede bulunan iş yerlerinden güvenlik kamerasını inceledi.

Görüntülerde şahsın egzozu tıkadığını anlayan genç kadın, görüntülerle birlikte polis merkezine giderek, şahıs hakkında şikayetçi oldu. Şahsın egzozu tıkadığı o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Park halindeki otomobilin egzozunu tıkadı


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