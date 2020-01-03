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Park halindeki otomobilin lastikleri çalındı

Konya'da, Sadettin Kır'a ait park halindeki otomobilin iki lastiği çalındı. Kır, "Benim lastiğimden ne istiyorlar? Emekli bir adamım. Benim her şeyim bu" diye konuştu.

DHA | 03.01.2020 - 14:18..
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Konya'nın merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde Sadettin Kır, dün saat 21.30 sıralarında otomobilini park edip, evine gitti.

Kır, her şeyden habersiz sabah otomobilinin yanına gelince gördüklerine inanamadı. Park halindeki otomobilin yol tarafındaki iki lastiği de hırsızlar tarafından çaldığını fark etti.

Otomobilinin lastikleri çalındı, 'Emekli adamım, her şeyim bu' dedi -3

''BEN EMEKLİYİM BENİM HER ŞEYİM BU''

Kır, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Otomobilimi park edip, evime girdim. Gece yarısı pencereden baktım, bir olumsuzluk yoktu. Sabah aracımın yanına geldiğimde, iki tekerin olmadığını gördüm. Altına takoz koyup, lastiği götürmüşler. Ben emekli bir adamım. Benim her şeyim bu. Benim arabamın lastiğinden ne istiyorlar? Binadan birileri görüp, ihbarda bulunmuş. Polis gelmeden diğer 2 lastiği çalamadan kaçmışlar."

Kır, bir arkadaşından aldığı ödünç lastikleri otomobile taktı. Polis, lastikleri çalan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobilinin lastikleri çalındı, 'Emekli adamım, her şeyim bu' dedi -1

Otomobilinin lastikleri çalındı, 'Emekli adamım, her şeyim bu' dedi -2

Otomobilinin lastikleri çalındı, 'Emekli adamım, her şeyim bu' dedi -4

Otomobilinin lastikleri çalındı, 'Emekli adamım, her şeyim bu' dedi -5

Otomobilinin lastikleri çalındı, 'Emekli adamım, her şeyim bu' dedi -6

Otomobilinin lastikleri çalındı, 'Emekli adamım, her şeyim bu' dedi -7

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