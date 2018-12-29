taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2727
Euro
6.038
Altın
1281.04
Borsa
90435.33
Gram Altın
217.22

Park halindeki tankerden gelen ses panik yarattı

Akaryakıt tankerinden ses duyan çevredekiler, sızıntı olabileceğini düşünerek ihbarda bulundu.

DHA | 29.12.2018 - 01:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli'de sokakta park halinde olan tankerden ses geldiğini fark eden mahalle sakinleri ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. AFAD ekipleri tanker üzerinde incelemede bulundu.

Park halindeki tankerden gelen ses panik yarattı

Yapılan incelemede tanker üzerinde herhangi bir tehlikeli madde kaçağı olmadığı tespit edilirken, polis ekipleri tarafından tanker sürücüsü Samet Özalp'e 'Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ile Meskun Mahale Girmek' suçundan 108 TL para cezası kesildi.Daha sonra tanker bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.

Park halindeki tankerden gelen ses panik yarattı

Yaşanan olayı anlatan tanker sürücüsü Samet Özalp, "Bursa'dan geldim. Aracı buraya park ettim. Aracın tekerinden gelen sesi gaz sızıntısı zannedip şikayet etmişler. AFAD, itfaiye ekipleri gelip incelemelerini yaptılar. Herhangi bir sıkıntı yok, bir koku yok. Gaz değil, motorin taşıdım. Buraya gelirken körükleri havaya kaldırdım. Burada indirdiğim için hava sızıntısı sesi çıkıyor. Onu da gaz sızıntısı sanıp şikayet etmişler" dedi.

Park halindeki tankerden gelen ses panik yarattı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pentagon'dan Suriye'den 'kontrollü çekilme açıklaması

Pentagon'dan Suriye'den 'kontrollü çekilme açıklaması

10
Yeni Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı açıklaması

Yeni Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı açıklaması

4
İspanya İsrail'in yasa dışı yerleşimini kınadı

İspanya İsrail'in yasa dışı yerleşimini kınadı

7
Sultanbeyli'de inşaat çöktü

Sultanbeyli'de inşaat çöktü

4
Park halindeki tankerden gelen ses panik yarattı

Park halindeki tankerden gelen ses panik yarattı

5
6 ilde sahtecilik operasyonu: 17 gözaltı

6 ilde sahtecilik operasyonu: 17 gözaltı

2
Sarı Yeleklilerin gösterilerinde polise soruşturma

Sarı Yeleklilerin gösterilerinde polise soruşturma

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir