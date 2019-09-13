Park halindeyken hareket eden araç, öğrencilere çarptı

Safranbolu ilçesinde Erdal K., iddiaya göre 78 SC 093 plakalı otomobilini Karabük-Kastamonu karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda park ettikten sonra markete girdi.

PARK HALİNDEYKEN HAREKET ETTİ, ÖĞRENCİLERE ÇARPTI

Otomobil, bir süre sonra hafif rampada park halindeyken kendiliğinden hareket ederek yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Mustafa Şahin ve Sedef Şit’e çarptıktan sonra karayoluna inerek refüje çarparak durabildi.

Kazada hafif yaralanan 2 öğrenci olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.