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Park halindeyken hareket eden araç, öğrencilere çarptı

Karabük'te, akaryakıt istasyonunda park halindeyken hareket eden otomobil, 2 üniversite öğrencisine çarptı.

DHA | 13.09.2019 - 22:32..
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Safranbolu ilçesinde Erdal K., iddiaya göre 78 SC 093 plakalı otomobilini Karabük-Kastamonu karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda park ettikten sonra markete girdi.

Park halindeyken hareket eden araç, öğrencilere çarptı

PARK HALİNDEYKEN HAREKET ETTİ, ÖĞRENCİLERE ÇARPTI

Otomobil, bir süre sonra hafif rampada park halindeyken kendiliğinden hareket ederek yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Mustafa Şahin ve Sedef Şit’e çarptıktan sonra karayoluna inerek refüje çarparak durabildi.

Kazada hafif yaralanan 2 öğrenci olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Park halindeyken hareket eden araç, öğrencilere çarptı

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