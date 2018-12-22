Park halindeyken yanan minibüsü, evini de yaktı

Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi'nde, ilçede bulunan fabrikaya servis yapan Şenol Özekim, 16 ABC 015 plakalı minibüsünü 2 katlı evinin önüne park etti.
Bir süre sonra duman kokusu alan Özekim, dışarı çıktığında minibüsünün yandığını görerek ,durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
MİNİBÜSÜ HURDAYA DÖNDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Özekim'in minibüsü kullanılamaz hale gelirken, evinin dış kaplaması da zarar gördü.
Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.