taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0413
Euro
6.5933
Altın
1566.68
Borsa
120998.04
Gram Altın
304.223
Bitcoin
62308.72

Park yeri tartışmasında korku dolu anlar

İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası defalarca otopark önünü kapatan otomobile çarptı. Hızla gaza basan sürücü, apartman bahçesine uçarken o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

DHA | 12.02.2020 - 14:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da kimliği henüz belirlenmeyen bir sürücü, otopark girişini aracıyla kapatan sürücü ile tartışma yaşadı.

DEFALARCA OTOMOBİLE ÇARPTI

Öfkelenen sürücü daha sonra aracına binip yolu kapatan otomobile defalarca çarpmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar, sürücüye müdahale etmek istese de çabaları sonuç vermedi.

Park yeri tartışmasında korku dolu anlar

GAZA FAZLA YÜKLENİNCE OTOPARKA UÇTU

İleri geri yaparak otomobile çarpan sürücü, hızla gaza basınca apartmanın otoparkına uçtu. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Park yeri tartışmasında korku dolu anlar

Park yeri tartışmasında korku dolu anlar

İlginizi Çekebilir
Bakan Turhan uçak kazasına ilişkin konuştu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçak kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, uçağı kullanan pilotun inisiyatif kullandığını belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı tartışılan sözlerine açıklık getirdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ayet ve hadislerle ilgili konuşan, yorum yapan herkesin azami düzeyde dikkatli olması ve hassas davranması gerektiğini belirtti.
Batman'da kaçak inşaat yıkımında zabıtaya saldırı
Batman Belediyesi tarafından kaçak ve riskli olduğu tespit edilen inşaatın yıkımı sırasında gerginlik yaşandı.
Kazıda bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası temizleniyor
Kayseri'de kazılarda bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası, uzman antropologlar tarafından temizlendikten sonra müzede sergilenecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
166
Esad: Türkiye'ye cevap vereceğiz
Esad: Türkiye'ye cevap vereceğiz
448
ABD'nin barış planını çöpe atan Arap parlamentere linç
ABD'nin barış planını çöpe atan Arap parlamentere linç
148
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz açıklaması
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz açıklaması
418
DSÖ, koronavirüsün adını koydu, aşının tarihini verdi
DSÖ, koronavirüsün adını koydu, aşının tarihini verdi
77
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a son uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a son uyarı
423
Adalet Bakanı'ndan Kadir Şeker açıklaması
Adalet Bakanı'ndan Kadir Şeker açıklaması
262
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir