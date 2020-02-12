İstanbul'da kimliği henüz belirlenmeyen bir sürücü, otopark girişini aracıyla kapatan sürücü ile tartışma yaşadı.
DEFALARCA OTOMOBİLE ÇARPTI
Öfkelenen sürücü daha sonra aracına binip yolu kapatan otomobile defalarca çarpmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar, sürücüye müdahale etmek istese de çabaları sonuç vermedi.
Park yeri tartışmasında korku dolu anlar
GAZA FAZLA YÜKLENİNCE OTOPARKA UÇTU
İleri geri yaparak otomobile çarpan sürücü, hızla gaza basınca apartmanın otoparkına uçtu. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.