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Parkta fotoğraf çektirdiği için öldürüldü

Adana’da arkadaşıyla birlikte gittiği parkta fotoğraf çektirirken yanına gelen şahıs tarafından "Burası bizim mekanımız, burada fotoğraf çekemezsiniz" denilerek bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

İHA | 30.11.2018 - 09:04..
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Adana'nın Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Yalçın Park içinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Muhammet Furkan Birkaç ve 20 yaşındaki İlyas Can buluştuktan sonra gezmek için parka gitti.

"BURASI BİZİM MEKANIMIZ"

Parkta fotoğraf çekilen gençlerin yanına gelen 16 yaşındaki M.S. ve 16 yaşındaki A.T., “Burası bizim mekanımız, bizim semtimiz. Burada fotoğraf çekilemezsiniz.” dedi.

Parkta fotoğraf çektirdiği için öldürüldü

BIÇAKLA SALDIRDI

İki grup arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. M.S., yanında bulunan bıçakla Muhammet Furkan Birkaç’ı karnından, İlyas Can’ı sırtından bıçakladı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İki çocuk olaydan sonra kaçarak izlerini kaybettirirken, Muhammet Furkan Birkaç ve İlyas Can, tedavi için Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Muhammet Furkan Birkaç 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Parkta fotoğraf çektirdiği için öldürüldü

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alırken, diğer taraftan da İlyas Can ve diğer görgü tanıklarının verdiği eşkale uygun bir kişiyi aramaya başladı.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Cinayet dedektifleri 100’e yakın izlediği güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İzlenen görüntülerde zanlıların mahallede oldukları belirlendi. Cinayet olayına karışan M.S. ve A.T., evlerinde gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Parkta fotoğraf çektirdiği için öldürüldü

Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden olayda bıçağı kullandığı ileri sürülen M.S. tutuklanırken, A.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Parkta fotoğraf çektirdiği için öldürüldü

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