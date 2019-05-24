Parkta oynayan küçük kızı elektrik çarptı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ailesiyle vakit geçirmek için Irlamaz Vadisi’ne giden 12 yaşındaki Zeynep Günel arkadaşlarıyla birlikte top oynarken, demir parmaklıklarla muhafaza altına alınan aydınlatma lambalarının birine ayağı takıldı.

Ayağını kurtarmak için elleriyle parmaklıklara dokunan Zeynep Günel elektrik akımına kapıldı. Çarpmanın etkisiyle elini parmaklıklardan çeken Zeynep Günel, kendisini iyi hissetmediğini söylemesi üzerine ailesi tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü.

BABASI SİKAYETÇİ OLDU

Elleri şişen Günel, çocuk servisinde tedavi altına alındı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, baba Sebahattin Günel sorumlulardan şikayetçi oldu.









