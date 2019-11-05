taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7543
Euro
6.3732
Altın
1483.22
Borsa
100525.32
Gram Altın
274.613
Bitcoin
53667.53

Parkta uyuyakalınca kolyesini çaldırdı

Mersin'de, park girişinde uyuyakalan kişinin boynundan kolyesini çaldılar.

DHA | 05.11.2019 - 17:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, park girişinde uyuyakalan bir vatandaşın boynundan altın kolyesinin çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Gece saatlerinde Mersin'de bir park girişinde uyuyakalan ismi öğrenilemeyen vatandaş, uyandığında boynundaki altın kolyesinin olmadığını fark etti, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Parkta uyuyan kişinin boynundan kolyesini çaldı VİDEO

HIRSIZ YAKALANDI

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının şüphelisinin, M.T. olduğu belirlendi. M.T. ile yanındaki arkadaşının, rahat tavırları dikkat çekti.

M.T. evlerinden gözaltına alınırken, çaldığı kolye de bulunarak sahibine teslim edildi.  M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Parkta uyuyakalınca kolyesini çaldırdı

Parkta uyuyakalınca kolyesini çaldırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2020 yılı MTV tablosu

2020 yılı MTV tablosu

452
Nazlı Ilıcak, cezaevinden çıktı

Nazlı Ilıcak, cezaevinden çıktı

358
Ahmet Altan'ın ilk sözleri

Ahmet Altan'ın ilk sözleri

209
Erdoğan'dan Bülent Arınç'a: Esefle karşıladım

Erdoğan'dan Bülent Arınç'a: Esefle karşıladım

273
Bakan Süleyman Soylu, sözlerinin arkasında durdu

Bakan Süleyman Soylu, sözlerinin arkasında durdu

501
Kobani'de YPG'liler Türk askerini taşladı

Kobani'de YPG'liler Türk askerini taşladı

426
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakta alkışlanan sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakta alkışlanan sözleri

492
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir