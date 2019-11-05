Parkta uyuyakalınca kolyesini çaldırdı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, park girişinde uyuyakalan bir vatandaşın boynundan altın kolyesinin çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Gece saatlerinde Mersin'de bir park girişinde uyuyakalan ismi öğrenilemeyen vatandaş, uyandığında boynundaki altın kolyesinin olmadığını fark etti, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Parkta uyuyan kişinin boynundan kolyesini çaldı VİDEO

HIRSIZ YAKALANDI

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının şüphelisinin, M.T. olduğu belirlendi. M.T. ile yanındaki arkadaşının, rahat tavırları dikkat çekti.

M.T. evlerinden gözaltına alınırken, çaldığı kolye de bulunarak sahibine teslim edildi. M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.