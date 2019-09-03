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Gaziantep'te parkta kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te otomobilde müzik dinleyen çifte, silahla ateş açıldı. Kavgada 1 kişi öldü.

DHA | 03.09.2019 - 12:34..
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Gaziantep'in Kozluca Mahallesi'ndeki Kabasakal Parkı'na gelen Ersin ve Aynur Öznişastacı çifti, 2 çocuğu parkta oynarken bir süre bankta oturdu, ardından otomobile binip müzik dinlemeye başladı.

ÇOK SES YAPTIKLARI İÇİN ATEŞ AÇTI

Parkın yanındaki binada oturan Ahmet Ç., çok ses yaptıkları iddiasıyla otomobilin yanına gidip çifti uyarınca, taraflar arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Ahmet Ç., evine gidip aldığı tabancayla, çocuklarının yanında çifte ateş etti.

Gaziantep'te parkta kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ÇİFTTEN KOCA ÖLDÜ, KARISI YARALI

Mermilerin isabet ettiği Aynur ve Ersin Öznişastacı çifti kanlar içinde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çift, ardından Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten 33 yaşındaki Ersin Öznişastacı, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ayağından vurulan 23 yaşındaki Aynur Öznisaştacı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gaziantep'te parkta kavga: 1 ölü, 1 yaralı

SALDIRGAN YAKALANDI

Çifte ateş açan Ahmet Ç., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Ersin Öznişastacı'nın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep'te parkta kavga: 1 ölü, 1 yaralı

"EŞİMİ SIRTINDAN VURDU"

Eşinin cenazesini almak için ayağı sarılı halde Adli Tıp Kurumu'na gelen Aynur Öznişastacı, ilk önce kendisinin vurulduğunu söyleyerek, "Biz akşam ev sıcak olduğu için eşim ve çocuklarla birlikte parka çıktık. İçecek alarak, arabamızda müzik dinledik. Daha sonra adam çıktı, eşimle küfür ederek konuştu. Ardından eşim, 'Benimle düzgün bir dille konuş' dedi. Sonra adam evine giderek, tabancasını alıp bize ateş açtı. İlk beni ayağımdan vurdu. Eşimi de sırtından vurdu. Ben gerekenin yapılmasını, en ağır cezanın verilmesini istiyorum." dedi.

Gaziantep'te parkta kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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