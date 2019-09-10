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Parlamento'da, Johnson'ın erken seçim talebine yine ret

Brexit'i önlemeye dönük yasanın uygulanmasını zorunlu kılan bir tasarı kabul edildi. Boris, yine erken seçim talebinde bulundu.

AA | 10.09.2019 - 05:25..
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Parlamento'da, Johnson'ın erken seçim talebine yine ret

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi ikinci kez reddedilirken, parlamento Brexit tartışmaları arasında 14 Ekim'e kadar tatile girdi.

İngiltere'de parlamento hükümetin talebi çerçevesinde tatile girmeden önce muhalefetin sunduğu Brexit'e ilişkin bazı tasarıları görüştü.

İlk olarak hükümeti, parlamentonun tatil edilmesi ve anlaşmasız ayrılığa ilişkin belgeler ve planları yayınlamaya mecbur kılan tasarı ele alındı.

İktidardaki Muhafazakar Partiden istifa eden Dominic Grieve'in sunduğu tasarı 302’ye karşı 311 oyla kabul edildi.

Tasarının gerekli diğer onayları da alması durumunda sadece planlar veya resmi evraklar değil, hükümet görevlilerinin elektronik posta, sosyal medya ve WhatsApp gibi uygulamalar yoluyla yaptığı tüm uluslararası yazışmaların açıklanmasının da gerekebileceği belirtildi.

Parlamentoda ayrıca anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük yasanın uygulanmasını zorunlu kılan bir tasarı da görüşüldü. İşçi Partisi'nin sunduğu tasarıya itiraz olmadığı için metin oylama yapılmadan kabul edildi.

Böylece hükümetin 19 Ekim'e kadar AB ile bir Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB'den 3 aylık erteleme talep etmesini öngören yasanın gereğini yerine getirmesi zorunlu oldu.

ERKEN SEÇİME YİNE RET

Parlamentoda daha önce reddedilen Başbakan Boris Johnson'ın erken seçim talebi de oylandı.

15 Ekim'de erken seçime gidilmesini öngören teklif, 46 "hayır" oyuna karşı 293 "evet" oyu aldı, ancak 650 üyeli parlamentodan geçmesi için gereken 3'te 2'lik çoğunluğa erişemedi.

Oylama sonrası konuşan Johnson, parlamenterleri Brexit’ten yana oy veren "İngiliz halkından daha iyi bildiklerini sanmakla” suçladı. Johnson, parlamenterlerin ülkenin başbakanının hayati bir pazarlığa masadan kalkma yetkisi olmadan girmesini istediğini öne sürdü.

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