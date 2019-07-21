taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.655
Euro
6.3536
Altın
1425.3
Borsa
101849.19
Gram Altın
259.163

Parmak izi kişinin ölümünden 10 yıl sonra siliniyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, parkmak izinin kaç yıl saklandığını ve ne zaman silindiğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İHA | 21.07.2019 - 10:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Pasaport, ehliyet, silah ruhsatı işlemleri ve suça karışan kişilerden alınan parmak izlerinin kişinin ölümünden 10 yıl sonra silindiği açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dâire Başkanlığı, çeşitli işlemler için ve suça karışma hâlinde kişilerden alınan parmak izlerinin ne şekilde ve ne kadar süre ile saklandığına dâir açıklamalarda bulundu.

DİJİTAL VE MANUEL ORTAMLARDA SAKLANIYOR

Kriminal Daire Başkanlığı, parmak izlerinin ilgili birimler tarafından dijital ve manuel saklandığını açıkladı. Başkanlık, vatandaşların parmak izlerinin yetkili makamlar haricinde hiçbir kişi ve kurum ile paylaşılmadığını da bildirdi.

80 YIL SAKLANIYOR

Arşivlenen izlerin saklama sürelerinin Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu'nun 5'inci maddesinde düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, izlerin alındığı tarihten itibaren 80 yıl süreyle saklandığı, kişinin ölümü halinde 10 yıl bekletildikten sonra imhâ edildiği kaydedildi.

Parmak izi kişinin ölümünden 10 yıl sonra siliniyor

İKİNCİ KEZ PARMAK İZİ VERİLMİYOR

Daha önce parmak izi verdiğini beyân eden kişilerin T.C. kimlik numarası ile birlikte sorgulaması yapılarak parmak izlerinin mevcut olması hâlinde tekrar alınmadığı vurgulandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pompeo'dan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na S-400 sitemi

Pompeo'dan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na S-400 sitemi

91
Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha defnedildi

Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha defnedildi

33
Soylu’dan AB'ye: Kapıları açarsak 6 ay dayanmazsınız

Soylu’dan AB'ye: Kapıları açarsak 6 ay dayanmazsınız

252
Fatih'te borç kavgası kanlı bitti

Fatih'te borç kavgası kanlı bitti

60
Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye olumlu mesajlar

Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye olumlu mesajlar

41
Tacizcisini öldüren kadın, oğullarıyla gözaltına alındı

Tacizcisini öldüren kadın, oğullarıyla gözaltına alındı

22
Diyarbakır'da bir terörist öldürüldü

Diyarbakır'da bir terörist öldürüldü

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir