Parmak izi kişinin ölümünden 10 yıl sonra siliniyor

Pasaport, ehliyet, silah ruhsatı işlemleri ve suça karışan kişilerden alınan parmak izlerinin kişinin ölümünden 10 yıl sonra silindiği açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dâire Başkanlığı, çeşitli işlemler için ve suça karışma hâlinde kişilerden alınan parmak izlerinin ne şekilde ve ne kadar süre ile saklandığına dâir açıklamalarda bulundu.

DİJİTAL VE MANUEL ORTAMLARDA SAKLANIYOR

Kriminal Daire Başkanlığı, parmak izlerinin ilgili birimler tarafından dijital ve manuel saklandığını açıkladı. Başkanlık, vatandaşların parmak izlerinin yetkili makamlar haricinde hiçbir kişi ve kurum ile paylaşılmadığını da bildirdi.

80 YIL SAKLANIYOR

Arşivlenen izlerin saklama sürelerinin Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu'nun 5'inci maddesinde düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, izlerin alındığı tarihten itibaren 80 yıl süreyle saklandığı, kişinin ölümü halinde 10 yıl bekletildikten sonra imhâ edildiği kaydedildi.

İKİNCİ KEZ PARMAK İZİ VERİLMİYOR

Daha önce parmak izi verdiğini beyân eden kişilerin T.C. kimlik numarası ile birlikte sorgulaması yapılarak parmak izlerinin mevcut olması hâlinde tekrar alınmadığı vurgulandı.