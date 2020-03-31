Parti düzenleyen gençlere ev hapsi cezası verildi

İstanbul Büyükçekmece'de koronavirüs önlemlerine uymayan gençler bir parti düzenlemiş ve partiyi sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlamışlardı.

Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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"İDARİ İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR"

İstanbul Valiliğinden olay ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Büyükçekmece ilçemizdeki bir adreste düzenlenen eğlence partisine ilişkin görüntülerin incelenmesi neticesinde; partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheli M.S ve M.E.Ç, partide DJ'lik yapan şüpheli T.A ve partiye katılanlardan Y.Ü, E.K. (Ş), C.D, Ö.A.Y, Ö.Ö, S.U, Y.K ve ikamet sorumlusu İ.Y isimli şüpheli şahıslar hakkında 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem başlatılmıştır." denildi.

"BİNA MÜHÜRLENDİ"

Açıklamada, "Partinin düzenlendiği Büyükçekmece İlçemiz, Bahçelievler Mahallesi, Zencefil Sokak'ta bulunan bina Zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edilmiş, diğer katılımcı şahısların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

4 KİŞİYE 2 AY EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Savcı talimatıyla partiye katılanlara "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve kişilerin huzur sükununu bozma" suçlarından işlem yapıldı. Partiye katılanların ifadeleri de alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi. Eğlenceyi organize eden ve gözaltına alınan villa sahibi de dahil 4 kişi adliyeye sevkedildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, 2 ay boyunca konutlarını terkedemeyecek.

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