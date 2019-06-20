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Partilerin anket tartışması

Şu ana kadar yapılan anketlerin çoğunda CHP adayı önde. Ancak hem CHP hem de AK Parti anketlere güvenmiyor.

AA & Ensonhaber | 20.06.2019 - 07:37..
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Partilerin anket tartışması

İstanbul seçmeni bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirleyecek. AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasında büyük bir rekabet var.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'den MAK Danışmanlık'ın açıkladığı ankete tepki gelmişti. Daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anketlere güvenmediğini söylemişti.

BENZER AÇIKLAMA CHP'DEN GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de benzer yönde bir açıklama yaptı. Özel, son günlerde anket şirketlerinin Ekrem İmamoğlu'nu önde göstermesi konusunda uyarıda bulunarak, "Son günlerde açıklanan ya da açıklanacak hiçbir anketi ciddiye almayın" dedi.

Partilerin anket tartışması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu seçim öyle yüzde 5-7-10 fark ile değil bir tek oyla kazanılacak. Sonuna kadar çalışmalı" ifadelerini kullandı.

Özel, paylaşımını "Mazbata alınmadan asla gevşememeliyiz" şeklinde sonlandırdı.

Partilerin anket tartışması

 

Partilerin anket tartışması

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