Pasaport kontrolünü 18 saniyeye düşüren sistem

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne toplam 8 pasaport bankosu kuruldu. Uygulama sayesinde yolcular, sisteme tanımlı yüz ve parmak izleri ile 18 saniyede pasaport kontrolünden geçebiliyor.

İSG VE EMNİYET ORTAKLAŞA GELİŞTİRDİ

İSG ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa geliştirilen biyometrik otomatik geçiş sistemi; Türkiye'de ilk kez 18 yaşını doldurmuş ve yeni pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kullanıma açılacak.

7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞACAK

Test sürecinde olan uygulama ile yolcuların kolay, hızlı ve rahat bir şekilde pasaport kontrollerini tamamlaması planlanıyor. 7 gün 24 saat çalışacak biyometrik otomatik geçiş sistemi, test aşamasının ardından tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak. Sistem daha sonra, gelen yolcu bölümünde de hayata geçirilecek. İSG Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı olarak yine bir ilke imza atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

AMAÇ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Kendileri için en önemli hedefin misafirlerin memnuniyeti olduğunu aktaran Göral, şunları kaydetti:

"Bu nedenle terminale ilk adımı attıkları andan itibaren uçağa binene kadar geçen süreyi onlar için keyifli ve zaman kazandıran bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bu adımlardan biri de elektronik pasaport geçiş sistemi. Bu sistem Türkiye'de ilk kez bir havalimanında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açık olacak. Amacımız hem pasaport geçişlerinde gecikme ve yığılmaları ortadan kaldırmak hem de 2 yıl önce başlattığımız dijitalleşme sürecini hızlandırmak.''





HIZLI VE GÜVENLİ GEÇİŞ

Türkiye'de ilk kez uygulanan sistemde, yolcular yeni çipli pasaportlarının yanı sıra daha önceden sisteme kayıtlı parmak izlerini ve yüzlerini özel hazırlanan pasaport bankolarında taratıyor. Sistem, parmak izi ve yüz doğrulanmasının ardından pasaport bankosunda bulunan kapıyı açarak geçişi sağlıyor. Bu yeni sistemde, personel tasarrufu sağlanacağı gibi işlemler çok daha hızlı ve güvenli olarak gerçekleşecek.