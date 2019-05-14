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Pasifik Okyanusu’nun en dibinde plastik atık çıktı

Dünya'nın en derin noktası olarak bilinen Mariana Çukuru’na dalarak bu alanda rekoru kıran ABD’li kâşif, en dipte plastik atık buldu.

Haber Merkezi | 14.05.2019 - 13:54..
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Mariana Çukuru, Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alıyor. Çukurun derinliği, 10 bin 911 kilometre ile 11 bin 30 kilometre arasında ölçülüyor. 2 bin 550 kilometre uzunluğundaki denizaltı kanyonunun genişliği ise 69 kilometre.

ABD'li kaşif Victor Vescovo, Pasifik Okyanusu'nda yer alan Mariana Çukuru'nda yaklaşık 11 kilometre derinliğe dalarak rekora imza attı.

PLASTİK ATIKLARA RASTLADI

Vescovo’nun bu derinlikte görüntüleyecekleri merakla beklenirken, kâşif derin deniz canlılarının yanı sıra, plastik torbaya ve şekerleme poşetine benzeyen insan yapımı nesnelere rastladı.

Pasifik Okyanusu’nun en dibinde plastik atık çıktı

OKYANUSLARDA 100 MİLYON PLASTİK ATIK YÜZÜYOR

Bilim insanları plastik atıkların yol açtığı kirliliğin kritik seviyelere ulaştığı uyarısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan son bir araştırmaya göre, okyanuslarda 100 milyon ton plastik atık yüzüyor.

Pasifik Okyanusu’nun en dibinde plastik atık çıktı

YENİ TÜRLER KEŞFEDİLMİŞ OLABİLİR

BBC, Victor Vescovo’nun bu dalışında toplam dört yeni tür deniz canlısının keşfedilmiş olabileceğini duyurdu. Bunlar arasında karides benzeri kabuklu bir canlı da yer alıyor.

Bilim insanları şimdi canlı örnekleri üzerinde mikroplastik kalıntılar olup olmadığını da araştıracak.

Pasifik Okyanusu’nun en dibinde plastik atık çıktı

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