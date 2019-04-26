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Paskalya tatilinde Bulgarlar Türkiye'ye akın etti

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Bulgar turistlerin Edirne'ye geçebilmek için büyük bir trafik oluşturduğu görülüyor.

AA | 26.04.2019 - 14:44..
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Paskalya tatilinde Bulgarlar Türkiye'ye akın etti

Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı Türk lirasındaki değer kaybı sonrasında arttı.

Bulgar tursitlerin yanı sıra Yunan tursitler de kur farkını fırsata çevirerek hafta sonunda Türkiye'ye geliyordu. Paskalya tatilini fırsat bilen turistler çok daha yoğun bir şekilde akın etti.

ARAÇ YOĞUNLUĞU

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, tatilin ilk gününden itibaren Edirne'ye gelen Bulgar turistler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğun araç trafiği oluşturdu.

Paskalya tatilinde Bulgarlar Türkiye'ye akın etti

Yaz aylarında gurbetçilerin gelişleri sırasında görülmeye alışık olunan manzaranın yaşandığı sınır kapısındaki yoğunluğun mağduriyete neden olmaması için gümrük yetkilileri ek önlemler aldı.

Personel kaydırması ve peron sayısının artırılması gibi önlemlere rağmen yoğun gelişler nedeniyle sınır kapısında araç kuyrukları oluşuyor.

Paskalya tatilinde Bulgarlar Türkiye'ye akın etti

KONSERLER VAR

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki turizm yoğunluğunun ekonomiye büyük katkı yaptığını vurguladı.

Edirne'nin turizmden aldığı payın her geçen gün büyüdüğüne dikkati çeken Hacıoğlu, şunları söyledi: "Havaların ısınması, Edirne'nin baharla beraber rengarenk çiçeklerle buluşması müthiş bir talep patlaması yaptı. Son bir haftada neredeyse hiç boş yer yok. Edirne merkezde 3 bin 300 yatak kapasitesi dolmuş durumda. Bunun yanında apart ve yurtlardan destek alındığını görüyoruz. Edirne'de hafta sonu müthiş bir coşku olacak.

Paskalya tatilinde Bulgarlar Türkiye'ye akın etti


Bando ve Ciğer Festivali, Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, Uluslararası Öğrenci Buluşması, Edirne'ye ayrı bir renk katacak ve kentin tanıtımına önemli katkı sağlayacak. Etkinliklerin yanında Edirne Büyük Sinagog'unda 28 Nisan Pazar günü dünyaca ünlü sanatçı Yasmin Levy konser verecek. Bu konser de Edirne'nin tanıtımına büyük katkı sunacak."

Paskalya tatilinde Bulgarlar Türkiye'ye akın etti

Paskalya tatilinde Bulgarlar Türkiye'ye akın etti


YOĞUN VE RENKLİ BİR HAFTA SONU BEKLİYORUZ"

Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da Edirne'nin Türkiye ve dünyanın en ünlü turizm şehirlerinden biri olduğunu belirtti. Alışveriş ve kültür turizminin yanına festival turizminin etkilenmesiyle Edirne'ye ziyaretçi akını olduğunu ifade eden Bacıoğlu, "Paskalya Bayramı dolayısıyla kente gelen turistleri ağırlıyoruz. Bunun yanında hafta sonu yapılacak 3 büyük etkinlik için gelen turistleri ağırlamaya başladık. Yoğun ve renkli bir hafta sonu bekliyoruz. Kentteki tüm oteller dolmuş durumda. Bunun yanında çevre il ve ilçelerdeki otellerde dolmuş durumda. Binlerce turist kente akın ediyor." diye konuştu.

Paskalya tatilinde Bulgarlar Türkiye'ye akın etti

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