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Pastasından strafor çıkan kadın şikayetçi oldu

Filipinler'de düğün pastalarının içinden strafor çıkan çift, hayatlarının şokunu yaşadı. Gelin gözyaşlarına boğulurken, organizasyon firması sahibi hakkında dava açıldı.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 18:30..
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Filipinler'de 26 yaşındaki Shine Tamayo ve 40 yaşındaki Jhon Chen dünya evine girecekleri gün için 2 bin 100 dolara bir pasta sipariş etti.

PASTA KESİLİNCE ANLAŞILDI

Ancak düğün sırasında gelen pasta hem Shine-Jhon çiftini hem de davetlileri şoke etti.

Shine'ın pastayı kesmeye çalışmasıyla içerisinde strafor köpüklerin fırlaması bir oldu.

Pastasından strafor çıkan kadın şikayetçi oldu

Pastasından strafor çıkan kadın şikayetçi oldu VİDEO

"DÜĞÜNDE SORUN ÇIKMAMASI İÇİN PARASINI HEMEN VERDİM"

Olayın ardından göz yaşlarına boğulan Shine, soluğu karakolda aldı. Genç kadın, kendilerine yemek ve organizasyon hizmeti vereceğini taahüt eden şirketten şikayetçi oldu.

Shine, "Pasta için ödeme yaptığımız kadın düğünümü mahvetti. O bir yalancı. Bizi sürekli parasını almak için sıkıştırdı. Ben de düğünümde sorun çıkmaması için parasını hemen vermiştim. Hayatımda hiç bu kadar aşağılanmamıştım. Umarim hapse girer" dedi.

Şirketin sahibi Krissa Cananea gözaltına alındıktan sonra ifadesi alındı ve hakkında dava açıldı.

Pastasından strafor çıkan kadın şikayetçi oldu

Pastasından strafor çıkan kadın şikayetçi oldu

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