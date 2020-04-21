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Pastırmanın kilo fiyatı 170 liraya kadar çıktı

Kayseri'nin meşhur lezzetlerinden pastırmanın kilo fiyatı, 145 TL'den 170 TL'ye yükseldi. Dilimi 3.5 TL'den satılıyor.

DHA |
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Pastırmanın kilo fiyatı 170 liraya kadar çıktı

Pastırmanın kilo fiyatı 170 liraya kadar çıktı

Kayseri'nin en önemli gelir kaynaklarından olan pastırmanın fiyatı, et fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle arttı.

Büyükbaşın sırt kısmından hazırlanan antrikot pastırmanın kilo fiyatı 145 TL'den 170 TL'ye çıktı.

BİR DİLİM PASTIRMA 3.5 TL

Kentte 30 yıldır pastırma ve sucuk satışı yapan Mustafa Tokluman, "Pastırmanın fiyatı kasabın satmış olduğu ete göredir. Pastırmada 110 TL'den başlayıp 170 TL'ye kadar fiyat aralığı vardır. En çok tercih edilen sırt pastırmamızdır. Hayvanın sırt bölgesinden çıkar. Çünkü yağsız ve yumuşak olur. Bir dilim pastırma 3 ile 3.5 TL arasında gelir. Pastırma fiyatlarına yüzde 20 oranında bir artışımız oldu. 145 ile 150 TL arasında satmış olduğumuz sırt pastırma, Türkiye genelinde 170 TL fiyat aralığında seyrediyor." dedi.

Pastırmanın dilim fiyatı 3 TL oldu -1

"SATIŞLAR YÜZDE 95 DÜŞTÜ"

Dünyada virüsten dolayı ticaretin durduğunu dile getiren Tokluman, "Bu virüsten dolayı dünyanın da ticaret çarkı durmuştur. Kayseri'deki sucuk ve pastırma satışlarımız da yüzde 95 oranında düşmüştür. Bizim en iyi ay dediğimiz Ramazan ayı geldi. Satışlarımız da bu dönemde pik yapardı, maksimum artış gösterirdi. Fakat virüsten dolayı işlerimiz durmuş durumdadır. İnşallah bunun da geçmesini temenni ediyoruz. Temmuz ve ağustos ayı bizim satış oranında en iyi aylarımızdır. Özelde bizde yaklaşık günlük 100 kilo civarında sucuk ile 55 kilo pastırma satışımız vardı. Kayseri'de sektörel olarak günlük 5 ton sucuk kargo ediyorduk. 2 ile 2.5 ton arasında pastırma gönderiyorduk. Bu oran an itibarıyla yüzde 95 düşmüş durumdadır." ifadelerini kullandı.

Pastırmanın dilim fiyatı 3 TL oldu -3



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Pastırmanın dilim fiyatı 3 TL oldu -10

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