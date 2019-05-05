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Patates tarladan İstanbul'a gelene kadar zamlanıyor

Datça'da başlayan patates hasadını anlatan çiftçiler, tarladan 4 liraya çıkan patatesin market zincirlerinde 3 katına satılmasını sorguladı.

AA | 05.05.2019 - 08:48..
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Patates tarladan İstanbul'a gelene kadar zamlanıyor

Datça'da tarım işçileri, sabahın erken saatlerinden itibaren patates hasadı için tarlalara gidiyor. Traktör yardımıyla çıkartılan patatesler, topraktan arındırılıp selelere daha sonra kasalara doldurularak tarlada bekletilen kamyonlara yükleniyor.

Datça ilçesinde 400 dönüm arazide patates ekimi yapan üretici Mehmet Eren, AA muhabirine, 6 yıldır turfanda patates üretimi yaptığını söyledi.

TARLADA 4 LİRA

Verimin bu yıl oldukça iyi olduğunu dile getiren Eren, şöyle konuştu: "Dönüme ortalama 3 ton patates alıyoruz. Fiyatlar bu yıl çok güzel. Tarlada ürünü ortalama 3,5-4 liraya satıyoruz. Çiftçi bu yıl güzel para kazanıyor. Ben de yaklaşık 400 dönüm alana patates ektim. İlerleyen yıllarda bunu artırmaya devam edeceğim. Datça aslında turizm bölgesi olarak bilinir ancak patatesiyle de ünlü oldu artık. Çünkü patatesle daha önce hiç tanışmamış genç topraklardan çok kaliteli patates alıyoruz. Yaklaşık 18 çeşit patates üretimi yapıyoruz."

MARKETLER 3 KATINA SATIYOR

İdu, "Fiyatların yükselmesindeki en büyük etkenlerden biri de büyük market zincirlerinin üreticilerden ucuz fiyata aldığı patatesleri 3 katına satması. Yetkililerin bunu mutlaka önlemesi ve denetlemesi gerekiyor." diye konuştu.

Patates tarladan İstanbul'a gelene kadar zamlanıyor

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Patates tarladan İstanbul'a gelene kadar zamlanıyor

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