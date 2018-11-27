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Patenli çocuklar tehlike saçtı

Antalya'da patenle yolculuk yapan gençlerin, sürücülerle yaşadığı anlar ve diyaloglar bu kadarına da pes dedirtti.

İHA | 27.11.2018 - 14:23..
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Antalya’da işlek bir caddede, yaşları 10 ila 15 arasında değişen çocukların tehlikeli paten yolculuğu kameralara yansıdı.

Patenli çocuk: Videoyu bana da yolla İZLE

"BANA DA YOLLA"

Araçların arasında gezinen, halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen çocuklardan bazılarının kendilerini görüntüleyen sürücülere ‘bana da yolla’ şeklinde karşılık vermesi ve sürücüleri de kendi cep telefonuyla çekmesi dikkatlerden kaçmadı.

Patenli çocuklar tehlike saçtı

TEHLİKE OLUŞTURDULAR

Muratpaşa ilçesi Tekelioğlu Caddesi’nde araçların arasında gezinen ve bir halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli çocuklar, tehlike oluşturdu.

Patenli çocuklar tehlike saçtı

CEP TELEFONUYLA ÇEKTİLER

Yine çocuklardan birisinin halk otobüsüne tutunduğu sırada kendisini çeken sürücüye yaptığı hareket de bu kadarına pes dedirtti. Arkasından gelen otomobile doğru dönen çocuk, kendisini çeken sürücüyü de cep telefonuyla çekti.

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