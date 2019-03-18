Patenli gençler kendilerini de trafiği de tehlikeye attı

5 patenli genç, tehlike ve yasağa aldırmadan Beşiktaş Dolmabahçe Tüneli'nde yolculuk yaptı. Gençlerin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk, bir sürücü tarafından kayda alındı.

"BAŞKA YOL YOK"

Yayaların girmesinin yasak olduğu tünelde gençlerin geçen araçlara aldırış etmediği görülürken, kamerayı gören bir gencin işaret yapması ise dikkatlerden kaçmadı. İki genç kendilerini çeken kameramana ise başka yolun olmadığını söyledi.

Dolmabahçe Tüneli'nde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu İZLE

YAŞLARI 15 İLE 18 ARASINDA DEĞİŞİYOR

Yaşları 15 ile 18 arasında değişen gençlerin, tehlikeli tünel yolculuğunun ardından durması yasak olan yerde oturarak dinlendiği görüldü. Bir süre dinlenen gençler daha sonra Beşiktaş’a doğru patenle devam etti.