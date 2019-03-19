Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Maltepe Turgut Özal Bulvarı’nda, yola seyreden bir halk otobüsünün arkasına takılan iki patenli genç, hayatlarını hiçe saydı.

KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Otobüsü ışıklarda durduğu sırada bırakan gençler, yeşil ışığın yanmasıyla beraber otobüse tekrar takılarak tehlikeli yolculuklarına devam ettiler. Gençlerin bu sorumsuz davranışı adeta olası bir kazaya davetiye çıkardı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar, yolda ilerlemekte olan bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde patenli gençler otobüsün arkasına takılmış halde yolculuk ediyor, otobüs durduğunda bırakıp hareket ettiğinde tekrar otobüse takılıyorlar.

Maltepe’de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu