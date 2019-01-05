Patisiyle dur dedi: Köpek arkadaşına sahip çıktı

Videoya yansıyan görüntülerde; yemek saati olan köpekler, sahiplerinden mama bekledikleri sırada oyun oynamak isteyen hayvan sahibi, köpeğine yemeği yaklaştırıp, çekerek eğleniyor.
ADETA SAHİBİNE DUR DEDİ
Yemeği kapmaya çalışan arkadaşının yanına gelen köpek, mamayla yapılan şakaya sinirlenince sahibine sanki "dur" diyerek patisini uzatıyor.
MAMAYI SAHİBİNİN ELİNDEN KAPTI
Ağzıyla sahibinin elinden mamayı alan ve arkadaşının tasına yemeği bırakan köpeğin, dostuna sahip çıkış tarzı izleyenleri gülümsetti.
Köpek arkadaşına sahip çıktı VİDEO