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Patlamadan şans eseri kurtuluşu kameralara yansıdı

İstanbul'da bir dükkan içerisindeki varil patlayarak maddi hasara hasara sebep oldu.

DHA | 07.10.2019 - 10:08..
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Bahçelievler'de içinde kimyasal madde olduğu belirtilen varilin patlamasıyla yola fırlayan varil kapağı park halindeki bir araca çarptı.

YARALI YOK

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Mahmutbey Caddesi'ndeki bir dükkanda meydana geldi. İçerisinde kimyasal madde olduğu belirtilen varilin kapağı çalışanlar tarafından açılmaya çalışılırken patlama meydana geldi. Patlama sırasında kimse yaralanmazken,  bomba gibi patlayan varilin metak kapağı, patlamanın şiddetiyle yola fırladı. Patlamanın ardından sokakta panik yaşandı.

Bahçelievler'de varil bomba gibi patladı ViDEO

ŞANS ESERİ KURTULDU

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, patlama ile sokağa fırlayan kapak, yol üzerindeki park halindeki araca saplanıyor. O sırada sokaktan geçen bir kişi birkaç adımlık mesafeyle kapağın kendine çarpmasından kurtuluyor.

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