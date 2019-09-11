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Patlayan su borusundan faydalanan sürücüler

Sarıyer’de patlayan itfaiyenin su vanasından fışkıran tazyikli suyu gören bazı araç sahipleri, bu durumu fırsata çevirdi.

İHA | 11.09.2019 - 09:24..
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İstanbul'un Sarıyer ilçesi Polatlı Mahallesi üzerinde bulunan itfaiyenin su vanası henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlayan su vanasından fışkıran su ise sokağa aktı.

FIRSATA ÇEVİRDİLER

Tazyikli suyu gören bazı araç sahipleri ise bu durumu fırsata çevirdi. Cadde üzerine akan suyu gören araç sahipleri, sırayla suyun önünde manevra yaparak araçlarını yıkadı.

Sarıyer’de patlayan su borusundan faydalanan sürücüler ViDEO

Caddeye akan suyu araçlarını yıkayarak değerlendiren sürücülerin o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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