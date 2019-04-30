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Patlayan tahliye borusundan sular fışkırdı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, su tahliye hattında meydana gelen patlamanın ardından borudan çıkan sular metrelerce yükseğe fışkırdı.

DHA | 30.04.2019 - 00:34..
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (TESKİ) Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesi'nden geçen 800’lük isale hattına bağlı tahliye hattında patlama meydana geldi.

Borudan çıkan sular, metrelerce yükseğe fışkırırken, ekipler arızaya iş makinesi ile müdahale etti. Arıza su kesilerek ancak giderildi.

Patlayan tahliye borusundan sular fışkırdı

Patlayan borudan sular metrelerce havaya yükseldi VİDEO

AÇIKLAMA YAPILDI

TESKİ'den yapılan açıklamada, "Aşağısevindikli 800’lük isale hattına bağlı tahliye hattında meydana gelen arıza nedeniyle; ekiplerimiz tarafından arızaya müdahale edilmektedir. Depo seviyelerimiz iyi durumda olmasına rağmen, arıza giderilinceye kadar geçen zamanda depo seviyelerinde düşüş yaşanacağından, Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz, Çınarlı, Aydoğdu, Zafer, Gündoğdu ve Eskicami-Ortacami mahallelerinin üst kotlarında akşam geç saatlerde su temininde aksamalar yaşanabilir" denildi.

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