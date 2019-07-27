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Patlayan traktör lastiği sürücüyü yaraladı

Tokat'ta bir akaryakıt istasyonunda şişirilen traktör lastiği büyük bir gürültüyle patlarken, o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

DHA | 27.07.2019 - 06:06..
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Niksar ilçesine bağlı Kümbetli köyü yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda, bir vatandaş traktörünün lastiklerinin hava basıncını tamamlamak istedi.

Patlayan traktör lastiği sürücüyü yaraladı

LASTİĞE HAVA BASARKEN PATLADI

Traktörünün sol arka lastiğine kompresör ile hava basmaya başladı. Bu sırada hava basıncı fazla gelince lastik bir anda patladı. Patlama ile birlikte yere savrulan traktör sürücüsü, kısa bir süre şok yaşadı.

Patlayan traktör lastiği sürücüyü yaraladı

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Çıkan basınç ve savrulan lastik, traktör sürücüsünün hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

Patlayan traktör lastiği sürücüyü yaraladı

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