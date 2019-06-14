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Patlayıcı madde ve bomba uzmanı köpeklerin gösterisi

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümünde yetenekli köpekler hünerlerini gösterdi.

İHA | 14.06.2019 - 14:51..
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Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kars hükümet konağında tören ve etkinlikler düzenlendi.

JANDARMA'NIN TARİHÇESİ OKUNDU

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda tebrikler okundu. Jandarma Muharebe Yüzbaşı Semih Akkuzu tarafından Jandarma’nın tarihçesi okunduktan sonra Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç ve Vali Türker Öksüz birer konuşma yaptı.

Patlayıcı madde ve bomba uzmanı köpeklerin gösterisi VİDEO


KÖPEKLERDEN MAYIN VE UYUŞTURUCU GÖSTERİSİ

Yapılan konuşmaların ardından arama ve tarama faaliyetlerinde Jandarma ekiplerine yardımcı olan “İrmik” ve “Feyiz” isimli köpekler mayın ve uyuşturucu madde bulma gösterisi yaptı. Köpeklerin gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.
Program daha sonra başarılı personele protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesinin ardından program Jandarma standının gezilmesiyle sona erdi.

Patlayıcı madde ve bomba uzmanı köpeklerin gösterisi

Patlayıcı madde ve bomba uzmanı köpeklerin gösterisi

Patlayıcı madde ve bomba uzmanı köpeklerin gösterisi

Patlayıcı madde ve bomba uzmanı köpeklerin gösterisi

Patlayıcı madde ve bomba uzmanı köpeklerin gösterisi

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