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Patlayıcılardan temizlenen kilise Hristiyanlara verildi

Suriye Milli Ordusu, Resulayn’da teröristlerin bıraktığı ve tuzaklı patlayıcılar bulunan kiliseyi temizledi, sahiplerine teslim etti.

DHA | 27.10.2019 - 15:24..
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Resulayn’da Hamza Özel Kuvvetler Tümeni, terör örgütü YPG/PKK’nın bıraktığı ve tuzaklı patlayıcılarla dolu kiliseyi, eski haline getirdi.

Patlayıcılardan temizlenen kilise, Hristiyanlara verildi.

"İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ GARANTİMİZ ALTINDADIR"

Hamza Özel Kuvvetler Tümeni sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bölgedeki kiliseleri de en ufak bir zarar vermeden terör örgütü PKK/YPG’nin bıraktığı tuzaklı patlayıcılardan temizledikten sonra Hristiyan dostlarımıza teslim ediyoruz. Bölgemizde yaşayan tüm insanların inanç özgürlüğü garantimiz altındadır.” ifadeleri kullanıldı.

Patlayıcılardan temizlenen kilise Hristiyanlara verildi

Patlayıcılardan temizlenen kilise Hristiyanlara verildi

Patlayıcılardan temizlenen kilise Hristiyanlara verildi

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