Patoloji nedir

Tıp dünyasının en sık terimlerinden biri olan patoloji kelime anlamı itibarıyla Latince “pathos/hastalık” ve “logos/bilim” terimlerini içeren hastalık bilimidir.

Bu bilim dalı, geçirilen hastalıklar sonucu organlarda hücresel düzeyde meydana gelen değişiklikleri mercek altına alır.

MİKROSKOBİK İNCELEME ÖNEMLİDİR

Patoloji, yaşanılan zararların yanı sıra hastalıklara yol açan nedenleri, bunların doku ve organları etkileme biçimlerini, hastalıklı doku ve organların biçimsel özelliklerini de inceler. Bu anlamda patoloji, tıp biliminin en temelini oluşturan daldır.

Hastalıklı organların çıplak gözle ve/veya mikroskop altındaki anormal görünüşlerini inceleyerek hastalıkların daha kolay anlaşılmasını sağlar. Tıbbın bu dalında uzmanlaşmış doktorlara patolog denir.

Patologlar doğrudan hastayla değil, genellikle hastaların doktorlarıyla temas halindedir ve bu nedenle ‘doktorların doktoru’ diye de tanımlanırlar. Patologların görevi, tıbbi muayenede su yüzüne çıkmayan temel nedenleri araştırmaktır.

KESİN TANI İÇİN BAŞVURULUR

Patologlar, bir hastalığı teşhis etmede en kesin raporlardan biri olan, mikroskop altında görülen özellikler hastanın bir bütün olarak ele alınarak yorumlandığı bir değerlendirmenin sonucu olan patoloji raporunu da hazırlayan uzmanlardır.

Patoloji günümüzde, tümörlerin tanısı başta olmak üzere, pek çok hastalığın kesin tanısı için başvurulması zorounlu olan bir daldır.