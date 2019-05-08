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Patrik nedir

Ortodoks kiliseleri, Oriental Ortodoks kiliseleri, Süryani kilisesi ve diğer doğu kiliselerinde; kilisenin başında bulunan, en yüksek rütbeli piskoposa patrik deniliyor.

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Yunancası patriarchis olan Patrik kelimesi, peder ve lider kelimelerinden türedi.

BAĞIMSIZ KİLİSELER ÜZERİNDE YETKİSİ YOK

Patriğin yetkileri sadece kendi patriklik bölgesiyle sınırlıdır. Papa'nın tersine kendi patriklik bölgesi dışında ve bağımsız kiliseler üzerinde karar yetkisi yoktur.

HER ÜLKE KENDİ BAŞPİSKOPOSUNCA İDARE EDİLİYOR

Bu bakımdan her ülkenin ortodoks kilisesi kendi sinodunu seçer ve kendi başpiskoposunca idare edilir. Ortodoksluk bu yönüyle katoliklikten farklıdır.

BAŞPİSKOPOSLAR, PATRİKLER

Dünya üzerinde Patrik unvanını taşıyan 22 başpiskopos bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanmıştır:

  1. Antakya Süryani Ortodoks Patriği
  2. İstanbul Rum Ortodoks Patriği
  3. İskenderiye Rum Ortodoks Patriği
  4. Antakya Rum Ortodoks Patriği
  5. Meryem Ana Türk Ortodoks Patriği
  6. Kudüs Rum Ortodoks Patriği
  7. Moskova Rus Ortodoks Patriği
  8. Belgrad-Karlofça Sırp Ortodoks Patriği
  9. Bükreş Rumen Ortodoks Patriği
  10. Sofya Bulgar Ortodoks Patriği
  11. Kudüs Gürcü Ortodoks Patriği
  12. İstanbul Gürcü Ortodoks Patriği
  13. Tiflis Gürcü Ortodoks Patriği
  14. Roma Latin Katolik Patriği (Papa)
  15. Ecmiyadzin Ermeni Apostolik Ortodoks Patriği
  16. Sis Ermeni Apostolik Oriental Ortodoks Patriği
  17. Kudus Ermeni Apostolik Oriental Ortodoks Patriği
  18. İstanbul Ermeni Apostolik Oriental Ortodoks Patriği
  19. İskenderiye Kıpti Oriental Ortodoks Patriği
  20. Adis Ababa Habeş Oriental Ortodoks Patriğ
  21. Asmara Eritrea Oriental Ortodoks Patriği
  22. Kerala Hint Oriental Ortodoks Patriği

Uniat kiliselerin (kendi ayin düzenlerini korumakla beraber papaya bağlı olan) 10 kilisenin başı da Patrik unvanını kullanırlar:

  1. Alban Patriği
  2. Keldani Patriği
  3. Maruni Patriği
  4. Melkit Patriği
  5. Kıpti Katolik Patriği
  6. Süryani Katolik Patriği
  7. Malabar Katolik Patriği
  8. Ermeni Katolik Patriği
  9. Rum Katolik Patriği
  10. Gürcü Katolik Patriği

Nesturi olarak da bilinen ve bir kısmı katolikliği benimseyip Keldani adını alan hristiyanların eski inançlarını koruyan grubuna Asuri adı verilir ve bu kilisenin başı da Patrik unvanını taşır.

  1. Doğu Asur Patriği

Toplam 28 Patrik'ten İskenderiye ve Roma patrikleri kendileri için Papa unvanını da kullanır.

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