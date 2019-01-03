taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4779
Euro
6.2229
Altın
1286.53
Borsa
88545.14
Gram Altın
227.082

Pazar esnafına sahte para veren suçlu ve ortakları yakalandı

Sahte paraları piyasaya sürmeye hazırlanan suçlular, pazar esnafının ihbarı ile yakalandılar.

DHA | 03.01.2019 - 15:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Pazar esnafının kendilerine sahte 100 lira verildiği ihbarı üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Asım Gündüz Caddesi üzerinde Emre K.  isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

DİĞER ŞÜPHELİLERİNDE YERLERİ TESPİT EDİLDİ

Emre K.'nin üzerinde yapılan arama sonucunda 3 adet 100 liralık sahte banknot bulundu.

Sorgusunda itirafta bulunarakk suç ortaklarını ele veren Emre K., diğer şüpheliler İbrahim Y., İlkay K. , Yasin Ş.  ve Mehmet Y.'nin  otomobille Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine gittiklerini söyledi.

Pazar esnafına sahte para veren suçlu ve ortakları yakalandı

YAPILAN ARAMALARDA 4 BİN 700 LİRALIK SAHTE BANKNOT BULUNDU

Polis ekipleri, 4 şüpheliyi de Sivrihisar'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada 100 liralık sahte banknotlardan oluşan 4 bin 700 lira bulundu. Şüphelilerin Kastamonu ve Karabük'te de piyasaya sahte para sürdükleri tespit edildi.

Pazar esnafına sahte para veren suçlu ve ortakları yakalandı

Sorgu için emniyete götürülen 5 şüpheliden, Kütahya'da yakalanan Emre K., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memurların 2019 zamlı maaşları

Memurların 2019 zamlı maaşları

209
2019 yılı SSK ve Bağ-Kur zammı belli oldu

2019 yılı SSK ve Bağ-Kur zammı belli oldu

208
Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

56
Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

177
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

357
NYT: Zengin Türkler sürüler halinde Türkiye'den kaçıyor

NYT: Zengin Türkler sürüler halinde Türkiye'den kaçıyor

328
K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir