Pazar esnafına sahte para veren suçlu ve ortakları yakalandı

Pazar esnafının kendilerine sahte 100 lira verildiği ihbarı üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Asım Gündüz Caddesi üzerinde Emre K. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

DİĞER ŞÜPHELİLERİNDE YERLERİ TESPİT EDİLDİ

Emre K.'nin üzerinde yapılan arama sonucunda 3 adet 100 liralık sahte banknot bulundu.

Sorgusunda itirafta bulunarakk suç ortaklarını ele veren Emre K., diğer şüpheliler İbrahim Y., İlkay K. , Yasin Ş. ve Mehmet Y.'nin otomobille Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine gittiklerini söyledi.

YAPILAN ARAMALARDA 4 BİN 700 LİRALIK SAHTE BANKNOT BULUNDU

Polis ekipleri, 4 şüpheliyi de Sivrihisar'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada 100 liralık sahte banknotlardan oluşan 4 bin 700 lira bulundu. Şüphelilerin Kastamonu ve Karabük'te de piyasaya sahte para sürdükleri tespit edildi.

Sorgu için emniyete götürülen 5 şüpheliden, Kütahya'da yakalanan Emre K., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



