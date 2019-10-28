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Pazar günü Türkiye'ye siber saldırı yapıldı

6 ülke üzerinden Türkiye'ye yönelik düzenlenen siber saldırılardan birçok kurum etkilendi.

AA & Ensonhaber | 28.10.2019 - 10:49..
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Bilişim çağında ülkeler arasında yaşanan mücadelelerden biri de siber saldırı.

Türkiye de dün, bu siber saldırılardan nasibini aldı.

6 ÜLKE ÖNE ÇIKTI

DDoS saldırıları şeklinde yapılan saldırılarda ABD, Hollanda, Ukrayna, Çin, Tayland, İran üzerindeki server'lar (internet yer sağlayıcısı) etkin olarak kullanıldı.

DDoS saldırlarında server'lara kapasitenin üzerinde bir yoğunluk oluşturularak, sistemlerin çökmesi sağlanıyor.

Türkiye'nin maruz kaldığı siber saldırı VİDEO

Pazar günü Türkiye'ye siber saldırı yapıldı

TÜRK TELEKOM AÇIKLAMA YAPTI

Türk Telekom saldırıyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini biz de ülkemizdeki bazı kuruluşlara yönelik olarak yaşamak durumunda kaldık.

Saldırı, Türkiye’nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur.

Ülkemizin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir.

Diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşlar da bildiğimiz kadarıyla gereken çalışmaları yürütmektedirler.

Benzer durumlar her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı hazırlıklı olmaktır. Türk Telekom’un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır…

Vatandaşlarımızın iletişim teknolojilerinden huzur içinde yararlanması birinci önceliğimizdir…"

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