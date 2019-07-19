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Pazar tezgahlarında limon zam şampiyonu

İlk çıktığı dönemde kilosu 3 TL olan limon, bugün vatandaşın cebini yakıyor.

İHA | 19.07.2019 - 12:12..
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Bilecik’te pazar tezgahlarında fiyatıyla en dikkat çeken ürünlerin başında kilosu 10 TL’den satılan limon geliyor.

KİLOSU 10 TL

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi'nde kurulan kapalı pazarda son günlerde fiyatıyla en dikkat çeken ürünlerin başında kilosu 10 TL’den satılan limon tane olarak 1 TL’ye satılıyor.

Pazar tezgahlarında limon zam şampiyonu

VATANDAŞ TANE OLARAK ALIYOR

Kilosunun ilk çıktığında 3 TL olduğunu ve şuanda vatandaşların kilo yerine tane olarak aldığını söyleyen limon satıcısı Münir Aktaş, “Limonlarımız Mersin’den yerli olarak geliyor.  İlk çıktığında kilosu 3 TL olan limon fiyat şampiyonu olarak ilan edildi. Vatandaşlarımız ilk çıktığında daha fazla talep gösterirken, şuanda kilosunun 10 TL olmasından dolayı tane olarak alıyorlar. Durum böyleyken satışlarımız hamd olsun iyi gidiyor” dedi.

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