İstanbul Kadıköy’de geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobili kullanan 85 yaşlarındaki sürücü, bir anda fren yerine gaza bastı.

Kontrolden çıkan otomobil, pazar alanındaki vatandaşların arasına hızla daldı.

ÖNÜNE ÇIKANI EZDİ, GEÇTİ

Otomobil önüne çıkan vatandaşlara çarparak sağa sola savurdu, bazı vatandaşları ise altına aldı. Ayrıca çarptığı pazar tezgahlarını da yerle bir eden otomobil, pazardaki bir kamyonete çarparak durabildi.

Pazar yerine dalan sürücü 8 kişiyi yaraladı ViDEO

"İNSANLAR SAĞA SOLA SAVRULDU"

Facia gibi olayda 8 kişi yaralanırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. O anlara tanık olan Suat Bayraklı, “Yukarı caddeden hızlı bir şekilde bir araba geldi. Fren yerine gaza basmış. Pazara dalış yaptı. Tezgahları devirdi. Araba çok süratliydi. İnsanlar çığlık çığlığaydı. İnsanlar çarpma esnasında sağa sola savruldu. Şahıs 80 yaşının üstündeydi.” dedi.