Pazarcık'ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı

36 yaşındaki Mustafa Doğan idaresindeki 46 LN 408 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde refüje çarpıp devrildi.

HASTANEDEKİ MÜDAHALE YETMEDİ

Kazada, sürücü Doğan ile araçtaki Hatun (62), Mualla (64) ve 6 yaşındaki Ayaz Geçici yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatun Geçici, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.