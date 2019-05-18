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Pazarcık'ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hafif ticari bir araç, refüje çarpıp devrildi. Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA | 18.05.2019 - 08:59..
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36 yaşındaki Mustafa Doğan idaresindeki 46 LN 408 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde refüje çarpıp devrildi.

Pazarcık'ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı

HASTANEDEKİ MÜDAHALE YETMEDİ

Kazada, sürücü Doğan ile araçtaki Hatun (62), Mualla (64) ve 6 yaşındaki Ayaz Geçici yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatun Geçici, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Pazarcık'ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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