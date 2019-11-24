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Pazarcının ıspanağı satmak için yazdığı yazı

Zehirli otun ıspanaklara karışmasının ardından satışı durma noktasına gelen ıspanak için, pazarcıların yaratıcılığı devreye girdi.

İHA | 24.11.2019 - 15:38..
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir pazarcının geçtiğimiz haftalarda yaşanan zehirli ot olayının ardından satışı durma noktasına gelen ıspanak için tezgana koyduğu yazı görenleri gülümsetti.

"SANA İFTİRA ATANLAR UTANSIN EYY ISPANAK"

Cuma günleri ilçe halk pazarında sebze satan Serdar Othan, sergisine, “Eğme başını dik dur sana iftira atanlar utansın eyy Ispanak” yazısını koydu. Sattıkları ıspanakta hiçbir problem bulunmadığını söyleyen Othan, hasadı kendilerinin yaptıklarını, çıkan haberler sonrasında ıspanak satışı durma noktasına geldiği için böyle bir yazı yazdığını belirtti.

Pazarcının ıspanağı satmak için yazdığı yazı

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