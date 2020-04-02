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Pazarda 3 metre kuralını ihlal edenlere ceza kesildi

Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında pazar yerlerini denetledi.

İHA |
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Pazarda 3 metre kuralını ihlal edenlere ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsü önleme konusunda sıkı tedbirler aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelge kapsamında, semt pazarlarındaki denetimler artırıldı. Tezgahların, 3 metrelik mesafeye göre ayarlanıp ayarlanmadığı kontrol edildi.

PAZARDA MASKE DAĞITTILAR

İstanbul'da Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede kurulan halk pazarının giriş ve çıkış kapılarını ayırdı, aynı zamanda pazara giren vatandaşlara maske dağıttı.

3 METRE KURALINA UYMAYANLARA PARA CEZASI

Tezgahları arasında yalnızca 1 metre mesafe bırakan pazarcılara, Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer TL para cezası kesildi. Ayrıca pazarda alışverişe gelen 65 yaş üzeri vatandaşlar da uyarılıp evlerine gönderildi.

Pazarda 3 metre kuralını ihlal ettiler: 784 TL para cezası kesildi VİDEO

Pazarda 3 metre kuralını ihlal edenlere ceza kesildi

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