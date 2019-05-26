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Pazarda fiyat düştü

Sert geçen kış ayları pazarı vururken, havaların ısınmasıyla tarla ürünleri tezgaha geldi. Pazar, 2 ay öncesine göre çok daha ucuz...

İHA | 26.05.2019 - 11:44..
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Sebze ve meyve artık pazardan rahatlıkla alınabiliyor.

Sebebi ise fiyatların düşüşe geçmesi.

UÇUK FİYATLAR DÜŞTÜ

Bundan iki ay öncesine kadar pazar esnafının bir türlü etmediğini uçuk fiyatlar, nihayet vatandaşın alım gücüne geriledi. 10 TL olan domates fiyatı 2,5 liraya tüketicisine ulaşıyor.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçe pazarında da aynı durum söz konusu. Pazardaki sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş, yüzleri güldürdü.

Pazarda fiyat düştü

FİYATLAR MAKUL

Vatandaşlar sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüşten memnun olduklarını belirtirken, pazar esnafı da fiyatların makul olduğunu, tüketicinin de alım gücünün bulunduğunu söyledi.

"DOMATES 10 LİRA İKEN HERKES ALIYORDU"

Pazar esnaflarından Mustafa, "Biz 5, 10 kazanıyoruz. Sebze ucuzladı biraz, epey ucuzladı. Kışın domatesi 5 liraya alıyordu, şu anda 2,5 lira diyoruz fakat şu anda kimse almıyor. 10 lirayken herkes alıyordu." dedi.

Pazarda fiyat düştü

"KAZANMASAK BU İŞİ YAPMAYIZ"

Pazar esnafı Celal ise "Bugün pazar piyasası gayet normal, alım gücü var. Herkesin cebinde parası var, şükür mevlaya para kazanıyoruz. Kazanmasak zaten bu işi yapmayız, az çok kazanıyoruz." diye konuştu.

"PAZARDA REKABET OLSUN"

Pazarda alışveriş yapan Ali Akkaya da "Fiyatlarımızın bazıları pahalı, bazıları makul. Afyon’a göre biraz daha pazarcımızın çok olmasını istiyoruz. Rekabet istiyoruz pazarda." ifadelerini kullandı.

Pazarda fiyat düştü

"VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ İYİ"

İsmail Aydemir adlı vatandaş ise "Pazar piyasası Ramazan ayına göre kıştan yeni çıktığımıza göre uygun, normal. Vatandaşın alım gücü iyi, biraz yoğunluk var gördüğünüz kadarıyla. Allah bereketini artırsın." dedi.

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