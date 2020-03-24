Pazarda kendisini uyaran polise 'ölümden korkmuyorum' dedi

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların dışarıya çıkışlarını yasaklamasının ardından Burdur'da polis ekipleri, salı günleri kurulan halk pazarında kimlik kontrolü yaptı.

Merkez Akyaka köyünden gelen Süleyman Karakaya’nın da kimlik kontrolünde, yasağa uymadığı belirlendi.

"ÖLÜMDEN KORKMUYORUM"

Polislerin tüm uyarısına karşın eve gitmek istemediğini söyleyen Karakaya, "Ben şimdiye kadar kimseye yük olmadım. Olmak da istemem. Ben hasta değilim. Ben ölümden korkmuyorum. Bana bir şey olmaz. Ben Allah'tan korkuyorum." karşılığını verdi.

Polisin "Seni pazara alamayız." demesine rağmen Karakaya, "Er yaşasan da öleceksin, geç yaşasan da öleceksin." dedi.

Yasağa uymayan tüm vatandaşlar, valiliğin tahsis ettiği minibüsle evlerine gönderdi.



