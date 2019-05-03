Saray'da kurulan semt pazarında babasının tezgahında limon satan 16 yaşındaki Muhammed Soylu'nun yanına iki kadın geldi. Bir süre tezgahın başında oyalanan kadınlardan biri Soylu'dan poşet istedi. Poşete yaklaşık 10 tane limon koyan kadın, başka bir müşterinin gelişini fırsat bilerek limon poşetiyle beraber hızla koşarak kaçtı.

"İHTİYACI OLDUĞUNU SÖYLESEYDİ BEN VERİRDİM"

Olay güvenlik kamerlarına yansırken Soylu, kaçan kadının peşinden gitmediğini söyleyerek, "Kadın limonları poşete koyduktan sonra kaçtı. Yaklaşık 10 limon aldı. Kilosu 7 lira. İhtiyacı olduğunu söyleseydi ben verirdim, alıp kaçmasına gerek yoktu" dedi.

ZAM ŞAMPİYONU

Öte yandan bugün açıklanan enflasyon verilerinde limon nisan ayının zam şampiyonu oldu. Limon fiyatları mart ayına göre nisan ayında yüzde 31.90 zamlandı.

Pazardan 10 tane limon çalan kadın ViDEO









